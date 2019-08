Sordo tifa Llarena per la rincorsa al titolo ERC3 Junior

La stella del FIA World Rally Championship Dani Sordo fa il tifo per Efrén Llarena nella rincorsa al titolo del FIA ERC3 Junior Championship.

Lo spagnolo è in lotta con Ken Torn e Sindre Furuseth al Barum Czech Rally Zlín, anche se al pilota del Rallye Team Spain serve un miracolo per diventare Campione.



In un video pubblicato su twitter dal Rallye Team Spain, Sordo ha fatto l'in bocca al lupo al suo conterraneo



"Ti mando un grande in bocca al lupo, so che è una gara difficilissima, ma sei in un grande team con motivazioni elevatissime - dice Sordo - Dai il massimo sempre, spingi forte e noi faremo il tifo per te!"



Sordo aveva corso il Barum Czech Rally Zlín l'anno scorso chiudendo terzo con la sua Hyundai i20 R5.

