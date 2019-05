Stengg a caccia di fortuna

Roland Stengg ha bisogno di un po' di fortuna in FIA ERC3 Junior Championship per il weekend del Rally Liepāja.

L'austriaco aveva dovuto saltare le Azzorre per un incidente nei test e a Gran Canaria la sua Opel si è rotta, per cui vuole un pronto riscatto.



“Il Rally Liepaja è uno dei miei preferiti dell'anno, con strade larghe, velocissime, divertenti e impegnative. L'obiettivo è non perdere più di un secondo per km dai migliori , ma sarà dura perché hanno più esperienza. Non potremo fare testi prima, dunque saremo in macchina direttamente per le Libere di venerdì", ha detto il pilota della Stengg Motorsport.

