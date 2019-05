Stengg a punti in ERC3 Junior nonostante la sfortuna

Roland Stengg è riuscito a risollevarsi concludendo positivamente il Rally Islas Canarias in FIA ERC3 Junior Championship.

Dopo aver noleggiato una nuova Opel ADAM R2 - dato che la sua era andata distrutta alle Azzorre - l'austriaco ha cominciato con sfortuna a Las Palmas, per poi concludere a punti.



“E' stato un inizio difficile, non riuscivo a guidare bene e ad inserire la macchina in curva - dice Stengg - E' stato un evento molto impegnativo e nelle salite ho perso parecchio. Ad un km dalla fine della PS6 ho sentito un forte botto e mi sono fermato; il passaruota e l'anteriore destra erano distrutti, ma per fortuna il resto era a posto. Non ho toccato nulla, è stata una gran sfortuna".

