Stengg cambia macchina per il ritorno nell’ERC

Roland Stengg avrà un'altra Opel ADAM R2 in occasione del Rally Islas Canarias, secondo round del FIA ERC3 Junior Championship.

L'austriaco non era partito all'Azores Rallye dopo l'incidente durante i test che avevano lasciato lui e Alessandra Baumann con alcuni acciacchi, oltre a distruggere la macchina.



Ora Stengg torna in azione nella gara che lo vide concludere settimo 12 mesi fa.



“Abbiamo dovuto noleggiare un'auto dalla Germania perché la nostra è completamente distrutta dopo l'incidente - ha spiegato - Ho ancora male ad un ginocchio, mentre Alessandra sta bene. Alle Canarie ci saranno tanti avversari forti e sarebbe bello almeno arrivare alla fine trovando un buon ritmo. Serve per il morale, alle Azzorre dopo pochi metri siamo finiti fuori strada".



Domani Stengg e il suo compagno di squadra Simon Wagner effettueranno un test.

