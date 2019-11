Stratieva punta all’ERC 2020 dopo il titolo

Ekaterina Stratieva ha conquistato il suo terzo ERC Ladies’ Trophy e punta a correre l'intera stagione 2020 del FIA European Rally Championship.

La bulgara era rientrata in azione al Barum Czech Rally Zlín dopo un anno di inattività, terminando seconda alle spalle di Nabila Tejpar e assicurandosi la partecipazione al Cyprus Rally, dove ha vinto entrando in lotta per il titolo al Rally Hungary.



La sua rivale inglese è finita K.O. in condizioni di gara durissime e la Stratieva si è così portata a casa il trofeo riservato alle donne. Inoltre, con il terzo posto nell'ERC3, ha regalato al Saintéloc Junior Team i punti per vincere la coppa riservata alle squadre, così come i suoi colleghi Alexey Lukyanuk e Sean Johnston, sperando quindi di poter tornare l'anno prossimo.



"Ringrazio il mio co-pilota Georgi Avramov e la mia famiglia per aver creduto in noi, così come i fan, gli organizzatori dei rally e i nostri sponsor Petrol, Bauhaus, Sonax, Verso Travel, Boro e tutti coloro che hanno reso possibile questo successo - ha detto la Stratieva - Per il 2020 spero di aver il budget per continuare la collaborazione con la Saintéloc, in modo da potermi allenare anche di inverno ed essere più veloce".



“Come avevo già detto a Budapest, ringrazio anche Nabila per la nostra battaglia al Barum Rally, perché mi ha dato l'occasione di credere in me e di avere un bel passo nelle PS dopo questa lunga sosta. Con Saintéloc e Vincent Ducher è iniziata una bella collaborazione, il team mi ha dato modo di crescere e conoscere sempre meglio la Peugeot 208 R2, che era una macchina da sogno per me e che mi ha dato una grande scarica di adrenalina e tante emozioni. Abbiamo trovato nuovi fan e amici, in più è arrivaot il mio terzo ERC Ladies’ Trophy. E' stato un anno fantastico e potrò tornare in Bulgaria con una coppa, ma nel 2020 vorrei tornare a correre per essere più forte e ottenere risultati migliori".



La stagione 2020 dell'ERC comincerà con l'Azores Rallye del 26-28 marzo.

