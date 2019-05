Suárez apre la seconda tappa alle Canarie

José Suárez sarà il primo pilota dell'ERC ad entrare in azione al Rally Islas Canarias per la Tappa 2.

Il pilota del Rally Team Spain aprirà le danze con la sua Hyundai i20 R5, seguito da Niki Mayr-Melnhof e da Pierre-Louis Loubet (Team OSCARO) nella Top10 invertita.



Il leader della serie Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies, ŠKODA Fabia R5) scatta per quarto, poi tocca a Norbert Herczig (MOL Racing Team) e Marijan Griebel (Baumschlager Rallye & Racing).



A seguire ecco il leader dell'ERC1 Junior, Chris Ingram (Toksport WRT), con Pepe López (Citroën Rally Team) ed Alexey Lukyanuk (Saintéloc) a completare l'ordine.



Diversi concorrenti ritirati venerdì saranno ancora della gara grazie al Rally2: fra loro Paulo Nobre (Palmeirinha Rally), Dariusz Poloński (Rallytechnology), Andrea Nucita, Roland Stengg (Stengg Motorsport) e Miika Hokkanen.



Si inizia alle 9;40 locali con i 7,18km della "Arucas" per un totale di 103,96km in programma. Le PS9 (Arucas) e 16 (Valleseco) saranno trasmesse in diretta su Facebook sulla pagina del FIA ERC.

