Talas con Smid in sostituzione di Krajca a Zlín

Jan Talaš ha un nuovo co-pilota per il prossimo round del FIA ERC3 Junior Championship, il Barum Czech Rally Zlín (16-18 agosto).

Ondřej Krajča sarà impegnato con Martin Vlček, per cui il pilota dell'ACCR Czech Rally Team ha chiamato Tomáš Šmíd per correre con lui sulla Peugeot 208 R2.



“Abbiamo fatto assieme il Rally Bohemia e tutto è andato perfettamente - ha raccontato Talaš - Vogliamo lottare per le posizioni di vertice, ma sappiamo che non sarà facile perché Zlín è ricca di piloti molto veloci e sarà una grande battaglia. Voglio fare bella figura in casa".

