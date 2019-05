Talaš ottimista per l’ERC3 Junior

Jan Talaš punta molto sulla sua esperienza su asfalto per il prossimo round del FIA ERC3 Junior Championship, il Rally Islas Canarias.

Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team alle Azzorre aveva sofferto per non aver mai corso su terra, ma il sesto posto e una vittoria in PS hanno dimostrato i miglioramenti di cui è capace.



Ora il ceco andrà alle Canarie su asfalto, fondo che conosce molto meglio e lo rende ottimista.



“Non vedo l'ora di essere al Rally Islas Canarias e lottare per una posizione migliore rispetto a quella ottenuta alle Azzorre. Su asfalto ho più esperienza e mi trovo meglio, penso che potremo andare bene", ha detto.



Non ci sarà Erik Cais, costretto a rimanere a casa per studiare per gli esami scolastici, così come Dominik Brož. Talaš e il co-pilota Petr Semerad saranno quindi gli unici a rappresentare il team ceco in ERC3 Junior, con Vojtĕch Štajf che invece guiderà la ŠKODA Fabia R5 assieme a Veronika Havelková in ERC1.

