In FIA ERC3 Junior Championship, Gregor Jeets potrà correre il Barum Czech Rally Zlín con l'aiuto dei consigli di suo padre.

Nel 2014 Raul Jeets ha vinto il campionato in Lettonia ed è passato all'ERC per due anni, partecipando all'evento ceco e fornendo così indicazioni al giovane dell'Estonian Autosport Junior Team.



“Mio padre Raul Jeets ha già corso questo rally e mi ha dato consigli. Abbiamo visto dei video assieme e se dovesse piovere ho già capito quanto sarà dura. Lo scorso weekend ho fatto un rally in Lituania e ho terminato secondo in classe, mi sento molto bene".

The post Tale padre, tale figlio: Jeets e i consigli di papà appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.