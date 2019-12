Tanti nomi dell’ERC al Rallysprint di Praga

La entry list del TipCars Pražský Rallysprint di oggi ha alcuni nomi interessanti in vista della stagione 2020 del FIA European Rally Championship.

L'evento si svolgerà a Praga e fra i concorrenti abbiamo i seguenti piloti.



Dominik Brož: protagonista dell'ERC3 Junior, vuole dare un calcio alla sfortuna e chiudere bene il 2019.



Jan Černý: vincitore in ERC1 Junior ed ERC3 Junior, il ceco sostituisce Roman Odložilík, visto sul podio del Barum Czech Rally Zlín nel 2010.



Grzegorz Grzyb: visto sul podio dell'ERC nel 2018, il polacco sta lavorando per trovare il budget e tornare in azione nel 2020.



Martin Koči: ha battuto Grzyb nella rincorsa al titolo slovacco 2019. Il pilota della ŠKODA Slovakia Motorsport ha sulla sua Fabia R5 il nuovo co-pilota Igor Bacigál, che ha affiancato Ferenc Vincze al Rally Hungary. Anche Koči punta a rientrare nell'ERC.



Filip Mareš: Campione ERC1 Junior è inquadrato come primo rivale di Koči e l'anno prossimo punta al titolo ERC assoluto.



Václav Pech: visto al Barum Czech Rally Zlín, il ceco guiderà una Volkswagen Polo GTI R5 affiancato da Petr Uhel, dopo che per anni ha condotto la Ford Fiesta R5.



Petr Semerád: nel 2019 ha stupito tutti in ERC3 Junior e ora sale su una ŠKODA Fabia R5.



Vojtěch Štajf (nella foto): Il capitano dell'ACCR Czech Rally Team si è ripreso dopo l'incidente del Barum Czech Rally Zlín e alle note avrà Radim Kotlář, visto che Veronika Havelková ha deciso di fermarsi perché diventerà mamma.



Foto: Michal Vitovec

