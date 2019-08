Tarabus risale fino al settimo posto dopo il botto

Jaromír Tarabus è riuscito a classificarsi settimo al Barum Czech Rally Zlín dopo che nei test era andato fuori strada rovinosamente.

Il ceco ha spiegato cosa è andato storto nella giornata di martedì prima di iniziare l'evento del FIA European Rally Championship di casa sua.



“L'asfalto era molto scivoloso come ghiaccio - ha detto Tarabus, affiancato da Daniel Trunkát - Non avevamo ancora messo a punto i freni e abbiamo perso il controllo capotandoci. E' stato un peccato perché dovevamo trovare il set-up migliore per la macchina e non ci siamo riusciti, ma siamo fortunati ad essere comunque qui".



Foto fornita da Jaromír Tarabus

