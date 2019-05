In FIA ERC3 Junior Championship la debuttante Nabila Tejpar ha chiuso il Rally Islas Canarias prendendo punti.

La britannica si è anche piazzata alle spalle di Emma Falcón nell'ERC Ladies’ Trophy alla sua prima esperienza internazionale.



“E' stato un rally durissimo, ma sono felicissima perché ho imparato tantissimo e mi tornerà utile per migliorare - ha detto l'inglese - I rapporti lunghi nel cambio ci hanno fatto perdere tempo venerdì, è stato frustrante, ma avevamo studiato questa cosa e non ho potuto farci molto. Dopo ho migliorato i tempi capendo dove potevo spingere e dove era meglio alzare il piede. E' stata una bella esperienza e sono contenta per tutti i km messi assieme, non posso lamentarmi".

The post Tejpar a punti al debutto in ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.