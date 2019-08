Nabila Tejpar continua la sua avventura nel FIA European Rally Championship affiancata dall'esperto Hugo Magalhães.

Al Barum Czech Rally Zlín il navigatore portoghese prenderà il posto di Max Freeman alla destra della ragazza inglese, che dopo il debutto al PZM 76th Rally Poland è stata molto impegnata fra Goodwood Festival of Speed ed Eifel Rallye Festival.



"Avere Hugo al mio fianco sarà di grandissimo aiuto perché ha tanta esperienza sulle strade europee - ha detto la Tejpar - E' da molto che non corro nell'ERC, ma in realtà ho avuto tante occasioni di guidare dopo la Polonia perché ho condotto una Proton Iriz R5 in Germania ed è stata una fantastica esperienza. Ora mi concentrerò per la prossima sfida perché il Barum Rally non sarà certamente facile".



La britannica deve dare l'assalto all'ERC Ladies’ Trophy in Repubblica Ceca combattendo contro la connazionale Catie Munnings, che la precede per 11 punti.



“Non potrò fare le altre gare, per cui debbo mantenere vive le speranze di titolo. Non è semplice, sono quella con meno esperienza, ma questo non mi impedirà di provare a vincere. Sono entusiasta e curiosa di vedere cosa succederà".

The post Tejpar con l’esperto Magalhaes per l’ERC Ladies’ Trophy appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.