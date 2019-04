Tejpar pota la nuova generazione in ERC3 Junior

Nabila Tejpar vuole continuare a crescere a livello internazionale nel FIA European Rally Championship con il debutto al Rally Islas Canarias.

La 25enne si è iscritta all'evento in Classe ERC3 Junior per combattere contro Catie Munnings ed Emma Falcón per l'ERC Ladies’ Trophy.



L'inglese guiderà una Peugeot 208 R2 affiancata da Max Freeman.



“In passato ho corso in Peugeot Cup Ibérica, ma l'ERC è una novità e so che è impegnativo; sarà bello esserci. Alcuni piloti li conosco e ci ho già lottato in passato. Ho visto i video su YouTube e ho notato che è una gara veloce e piena di curve con un bell'asfalto. Non sono mai stato su un'isola per un rally ed è una grande sfida, l'obiettivo è fare delle buone ricognizioni e acquisire esperienza in una categoria davvero di altissimo livello".



La britannica ha già in bacheca due titoli nel British Rally Championship Ladies’ seguendo le orme di nonno e padre.



"Ho cominciato subito coi rally, ma non è mai stato un ripiego. A 16 anni ho provato una macchina e mi sono innamorata di questo sport. Mia mamma non voleva perché prima dovevo finire gli studi. Ho completato l'università e poi ho iniziato a correre".



Dopo il Rally Islas Canarias, la Tejpar sta pensando di iscriversi anche al Rally di Roma Capitale: "Vediamo cosa succederà e quali saranno le migliori opzioni per fare esperienza".



La Tejpar è anche finalista del programma Asian Women of Achievement Awards.

