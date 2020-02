Tejpar salta su una Rally2

Nabila Tejpar, protagonista dell'ERC Ladies’ Trophy l'anno scorso, nel 2020 guiderà una Rally2.

La 26enne sarà al volante di una Proton Iriz R5 sulla quale verrà affiancata da Hugo Magalhães nel campionato inglese.



“E' un sogno che si realizza e non vedo l'ora di cominciare - ha detto la britannica - E' il salto più grande della mia carriera, non mi aspetto che sia semplice, ma sono carica".



Il FIA European Rally Championship comincerà con l'Azores Rallye del 26-28 marzo.



Foto: Zero Understeer/Nabila Tejpar

