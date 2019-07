Nabila Tejpar ha vinto nell'ERC Ladies’ Trophy il PZM 76th Rally Poland.

L'inglese continua a fare progressi nel FIA ERC3 Junior Championship.



“Non mento e dico che è stato difficile - ha detto la Tejpar - E' stata la gara più veloce che abbia mai fatto e non avevo abbastanza confidenza ed esperienza, ma sono riuscita a migliorare ad ogni km. Non è stato semplice, ma ho imparato tanto e sono contenta di essere arrivata alla fine di questo weekend apprendendo parecchio. Ho preso punti in ERC Junior e sono felice".

The post Tejpar torna in corsa per l’ERC Ladies’ Trophy appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.