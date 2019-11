Tempi duri per Erdi

Tibor Érdi Jr pensa a tornare in azione al Rally Hungary domenica dopo il ritiro patito nella prova "Mád – Disznóko" che lo ha visto sbattere e perdere la possibilità di prendere i primi punti nel FIA European Rally Championship.

L'ungherese non ha comunque avuto molti danni sulla sua ŠKODA Fabia R5.



“Penso di aver spinto un po' troppo nella PS4 sapendo che ero andato forte l'anno scorso - ha detto Érdi Jr - Ci siamo divertiti e tutto era sotto controllo, non mi aspettavo questo incidente perché le condizioni delle ricognizioni erano diverse. Siamo finiti fuori strada con una sospensione rotta e non si poteva sistemarla in prova. Mi dispiace molto, mi aspettavo di più, ma tutti possono sbagliare in un rally se si spinge tanto. Continueremo domani, i danni non sono enormi e voglio mettere insieme altri km ed esperienza".

