Tibor Erdi Jr torna all’assalto dell’ERC2

Tibor Érdi Jr nel 2020 tornerà all'assalto della Classe ERC2 all'Azores Rallye, cercando di centrare quei successi ottenuti nella Classe Produzione del FIA European Rally Championship 2017-2018 prima di salire in ERC1.

L'ungherese aveva pianificato di restare nella categoria principale, ma alcuni problemi economici lo hanno costretto a fare un passo indietro, almeno per ora dato che comunque l'obiettivo è di tornare sulla sua ŠKODA Fabia R5 Evo per il Rally Hungary di novembre.



“Non volevamo saltare la stagione, per cui le circostanze ci hanno spinto a tornare in ERC2 con la nostra Mitsubishi - ha detto Érdi Jr - Sono molto più motivato perché ora conosco i programmi dell'anno, amo l'atmosfera dell'ERC e non voglio fermarmi. Abbiamo già vinto la categoria due volte, quindi punto al tris".



Érdi Jr è determinatissimo per il round d'apertura, l'Azores Rallye del 26-28 marzo, dove farà anche il meccanico: "Ho già iniziato a smontare la Mitsubishi per revisionare trasmissione e sospensioni, la nuova livrea è pronta e quindi vogliamo correre già nella prima gara".



Primo titolo per Kovács?

Al suo fianco ci sarà il nuovo co-pilota Szabolcs Kovács in sostituzione di György Papp, che con Tibor aveva vinto in passato.



Resta l'ambizione ERC1

Érdi Jr ha spiegato poi i progetti futuri: "Siamo in via di acquistare una ŠKODA Fabia Evo, la mia intenzione è di tornare all'ERC1".



Le gare di Tibor Érdi Jr nel 2020

Azores Rallye, Rally Islas Canarias, Rally Liepāja, 77th Rally Poland e probabilmente Rally Hungary.

