Ryuichiro Tomita punta a prendere parte ad altre gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO dopo il suo debutto come wildcard a Suzuka.

Il pilota dell'Audi Team Hitotsuyama ha chiuso con un 17° posto in Gara 2 come miglior risultato, con anche parecchia sfortuna.



“E' stato un weekend duro perché non ho molta esperienza con il WTCR, ma mi sono divertito tanto - ha detto il giapponese - E' la categoria turismo più forte del mondo con tanti piloti leggendari. Se dovessi avere un'altra possibilità, spererei in un bel risultato. Mi piacerebbe fare altre gare".

The post Tomita punta ad altre gare nel WTCR appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.