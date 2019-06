Torn al top in ERC3, Llarena e Hokkanen hanno problemi

Ken Torn resta davanti in FIA ERC3 Championship al PZM 76th Rally Poland, con Efrén Llarena e Miika Hokkanen incappati in problemi.

L'estone si è tenuto alle spalle Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team) nelle prime due PS di oggi, per poi allungare a 11"9 totali nella PS12, anche perché il norvegese ha forato.



"Dopo le forature di ieri voglio attaccare, siamo secondi e in lotta con 3 PS da fare, ci proveremo", ha detto Furuseth.



Disastro invece per gli altri inseguitori, dato che Llarena (Rally Team Spain) ha forato nella Gmina Mragowo e poi si è capottato ritirandosi nella Uzranki, mentre Hokkanen è finito fuori nella PS12 dovendo aspettare oltre 1' prima che i fan rimettessero in strada la sua Peugeot 208 R2. Peggio è andata al traguardo della prova, dato che il navigatore Rami Suorsa ha perso la scheda dei tempi da consegnare ai giudici; ritrovata in un secondo momento, ma impossibilitati a presentarla nel punto giusto, i due sarano costretti al ritiro.



Questo significa che Elias Lundberg può salire quarto, mentre Tomasz Zbroja (GO+Cars GO+EAuto), che era settimo nella PS10 Mikołajki MAX, ha lottato a lungo con lo svedese ed Adam Westlund rimontando fino al terzo posto.



L'altro pilota dell'ADAC Opel Rallye Junior Team, Grégoire Munster, ha perso tempo ed è settimo, con Roman Schwedt (Team ROMO) a seguirlo assieme a Sean Johnston (Saintéloc Junior Team), Pedro Antunes (FPAK Team Portugal ERC), Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) e Gregor Jeets (Estonian Autosport Junior Team).



Fuori Jan Talaš (ACCR Czech Rally Team) per la rottura della pompa dell'olio.

