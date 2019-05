Torn guida una battaglia apertissima in ERC3 Junior

Ken Torn guida la doppietta di Ford Fiesta R2T davanti a Jean-Baptiste Franceschi in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Liepāja.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team ha vinto la PS3 e la PS4 concludendo per 12"8 davanti al francese, vincitore alle Canare e in via di miglioramento dopo un avvio in settima piazza.



Terzo si classifica Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team), più veloce di tutti nella PS1 prima che una foratura lo facesse scivolare indietro, così come un errore nella PS5 ad un bivio. Attualmente è a 5" da Franceschi.



In cima abbiamo visto anche la Peugeot 208 R2 di Steve Røkland, che però ha danneggiato la sospensione crollando al quarto posto dopo la PS2. Dietro al norvegese per 5"9 abbiamo Efrén Llarena (Rally Team Spain), autore del secondo crono nella PS1 e alle prese con una giornata difficile.



Pedro Antunes (FPAK Portugal Team ERC) si era messo fra i primi con la sua nuova Fiesta, poi è sceso sesto davanti ad Erik Cais (ACCR Czech Rally Team), Grégoire Munster (ADAC Opel Rallye Junior Team) e Kristof Klausz.



A seguire ci sono Roman Schwedt, arrabbiato per una serie di errori, Dominik Brož e Gregor Jeets (Estonian Autosport Junior Team), alle prese con un guaio al turbo nella PS3.



Miika Hokkanen era sul podio, ma nella PS4 ha perso una ruota dovendosi ritirare, così come Elias Lundberg, fuori strada con la sua Opel.



Yohan Rossel (Peugeot Rally Academy) non si è detto contento del decimo posto in ERC3, così come Sean Johnston, a 6"7 dal francese. Catie Munnings è 14a e prima nell'ERC Ladies’ Trophy.

