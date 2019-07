Torn: “L’asfalto non è un vantaggio”

Ken Torn va a caccia della sua terza vittoria consecutiva in FIA ERC3 Junior Championship al Rally di Roma Capitale.

Fresco di successi in ERC3 Junior in Lettonia e Polonia, e allo Shell Helix Rally Estonia, l'estone vuole continuare a fare bene, seppur l'asfalto sia una condizione molto diversa rispetto alle ultime uscite.



“Ho fatto due rally in Corsica, ma sono un novellino dell'asfalto, che però amo - ha detto il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team prima di salire sulla sua Ford Fiesta R2T gommata Pirelli - Sto cercando di fare più gare che test su asfalto perché si fa più esperienza, spero sia una gara tranquilla e dopo la vittoria al Rally Estonia le sensazioni sono buone".

