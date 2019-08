Torn: “Lottare per il titolo in ERC3 Junior è una grande spinta”

Ken Torn è ugualmente carichissimo dopo aver sfiorato il titolo in FIA ERC3 Junior Championship.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team stava pensando al ritiro, poi è giunta l'offerta da parte di M-Sport Poland di guidare la nuova Ford Fiesta R2T al Rally Liepāja di maggio con la quale l'estone ha trionfato, replicando poi il risultato anche al PZM 76th Rally Poland e al Rally di Roma Capitale.



Al Barum Czech Rally Zlín, Torn ha combattuto strenuamente fino alla fine con Efrén Llarena e Sindre Furuseth, perdendo per 1 punto il titolo a favore dello spagnolo, ma restando comunque con il sorriso sulle labbra.



"Non è stato facile correre qui per la prima volta, gli altri erano molto veloci e avevano più esperienza - ha spiegato il giovane - Abbiamo provato a spingere al massimo senza pensare tanto al campionato, eravamo vicini ad Efrén e Sindre. Loro volavano e non avevano nulla da perdere, mentre per noi è stata una stagione durissima dove però penso di aver migliorato un bel po' accumulando esperienza".



“Prima di Roma avevo fatto solo un rally su asfalto, è un fondo che mi sta piacendo sempre più e anche se a Zlín è stato tutto diverso, mi sono divertito".

