Torn sbatte, ma va avanti ed è leader in ERC3 Junior

Ken Torn continua ad essere leader del FIA ERC3 Championship al Rally di Roma Capitale nonostante i danni riportati in un incidente questa mattina.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team è sotto pressione da parte di Erik Cais (ACCR Czech Rally Team), che ha ridotto da 22"1 a 15"9 il divario dopo le prime 4 PS di oggi. L'estone ha recuperato nella Rocca Santo Stefano, ma nella Guarcino è arrivato lungo in curva andando contro un muretto e rompendo la sospensione anteriore sinistra.



Nonostante il guaio, Torn è riuscito a proseguire, con Cais che ha anche dovuto rallentare per via delle bandiere gialle esposte.



In ERC3 si conferma velocissimo Florian Bernardi, che da quinto è risalito quarto portandosi a 1"8 da Efrén Llarena (Rally Team Spain), mentre Roman Schwedt (Team ROMO) è subito dietro a loro.



Llarena e Schwedt sono in bagarre per il podio Junior, divisi da 5"7.



Sesto Jan Talaš (ACCR Czech Rally Team), seguito da Orhan Avcioğlu (Toksport WRT), poi abbiamo da registrare il ritiro di Gregor Jeets, Torn (Estonian Autosport Junior Team) nella Affile-Bellegra per una sospensione K.O.



Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team) non è ripartito, per cui ottavo c'è Grégoire Munster (ADAC Opel Rallye Junior Team) che invece è riuscito a rientrare.



Emma Falcón è scivolata 11a in ERC1, però è prima fra le donne con la debuttante Cristiana Oprea e Catie Munnings (Peugeot Rally Academy) a completare il podio e la Top10 ERC3.



Anche Pedro Antunes è di nuovo in corsa piazzandosi 11°. Fuori definitivamente Elias Lundberg (ADAC Opel Rallye Junior Team) e James Williams.

