Torn trionfa in ERC3 Junior

Ken Torn conquista la vittoria in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Liepāja davanti a Sindre Furuseth e Steve Røkland.

Al debutto nella categoria targata Pirelli, il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team ha piazzato la sua Ford Fiesta R2T davanti a quella di Jean-Baptiste Franceschi ad inizio giornata, poi il francese nella PS9 si è ritrovato con il cofano aperto e ha perso terreno scivolando quarto.



Torn ha vinto con un vantaggio comodo di 29"4 sulle Peugeot 208 R2 di Furuseth e Røkland, separate da 15" con 10" di penalità dati al secondo per partenza anticipata, mentre il pilota della Saintéloc ha rimontato dopo una prima tappa piena di problemini.



Franceschi ha provato a risalire, ma non è andato oltre il quarto posto e si tiene dietro il leader Efren Llarena (Rallye Team Spain) e Pedron Antunes (FPAK Portugal Team ERC), impegnati in un bel duello sul filo dei secondi nel pomeriggio.



Settimo abbiamo Kristof Klausz, seguito ad 1"4 da Roman Schwedt. Gregor Jeets (Estonian Autosport Junior Team) è in Top10 nonostante i problemi al turbo accusati nella PS3.



In ERC3, Yohan Rossel porta la sua Peugeot settima, mentre quella di Sean Johnston è decima. Catie Munnings vince nell'ERC Ladies’ Trophy con la 208 della Peugeot Rally Academy.

