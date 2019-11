Toth al ritorno nell’ERC dopo 16 anni dall’ultimo successo

Il FIA European Rally Championship torna in Ungheria a 16 anni dall'ultima volta che vide trionfare l'ungherese János Tóth Jr in quello che era l'Int. Michelin Budapest Rallye.

L'ungherese oggi è a Nyíregyháza come mentore per i piloti della Peugeot 208 Rally Cup, ai quali consiglia gomme e strategie seguendo la battaglia fra i tre contendenti per il titolo.



“Lo schieramento è molto più forte rispetto a 16 anni fa e qui si decide il titolo, quindi mi aspetto una lotta serratissima - ha dichiarato Toth - A dir la verità, spero che tutto questo favorisca gli ungheresi perché loro conoscono le PS già da tempo. Sarà un rally durissimo in condizioni ostiche che rimescoleranno tutto, ma l'atmosfera è fantastica perché i nostri fan sono così. I miei consigli? Meglio correre senza pressioni ed essere rilassati, altrimenti si sbaglia facilmente e questo significa perdere tanto in PS".

