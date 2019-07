Tripletta di Torn in ERC3 Junior

Ken Torn fa tris nel FIA ERC3 Junior Championship al Rally di Roma Capitale, con Florian Bernardi che ha provato fino all'ultimo la rimonta.

La PS1 ha colto in fallo molti piloti, fra cui quello dell'Estonian Autosport Junior Team, che ha perso 40", Bernardi (2') e dando a Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team) il primato.



I due si sono ripresi e l'estone ha superato Furuseth, finito K.O. nel finale di sabato.



Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) ha cercato di insidiare Torn, che ha rischiato grosso finendo contro un muretto rompendo la trasmissione anteriore. Essendo però l'ultima PS prima del servizio, il ragazzo è riuscito a riportare la sua Ford Fiesta R2T in assistenza per le riparazioni, per poi ripartire concentrato nel non perdere il terzo successo concecutivo.



Cais ha invece dovuto tenere a bada Bernardi, primo nelle 8 PS di oggi prima delle superspeciali di Ostia, dove però ha forato dopo il salto accumulando altri minuti di ritardo.



Sul podio sale quindi Efrén Llarena (Rallye Team Spain), a lungo in lotta con Roman Schwedt (Team ROMO) prima che il tedesco incappasse in guai nella PS13 ritirandosi. Bernardi chiude quarto davanti ad Jan Talaš (ACCR Czech Rally Team), che ha rischiato grosso quando la sua auto non si è riavviata fra la PS15 e la 16. I meccanici hanno aiutato il ceco, che ripartito per un soffio ha preceduto Orhan Avcioğlu (Toksport WRT), sesto al ritorno nell'ERC con 90" sul groppone di penalità per aver operato oltre il tempo consentito sulla sua Peugeot 208 R2.



Grégoire Munster (ADAC Opel Rallye Junior Team) era secondo sabato, poi ha daneggiato lo sterzo dovendosi ritirare, ma rientrando oggi chiude settimo in ERC3, seguito dalla debuttante Cristiana Oprea, per la prima volta con una R2 fra le mani. Emma Falcón ha vinto l'ERC Ladies’ Trophy proprio davanti alla rumena.



Sempre nell'ERC Ladies’ Trophy, va a podio anche Catie Munnings, che ieri si era ritirata per noie ai freni rientrando oggi. Completa la Top10 ERC3 Pedro Antunes (FPAK Team Portugal ERC).



Fuori anche Gregor Jeets (Estonian Autosport Junior Team) per la rottura di una sospensione, con James Williams ed Elias Lundberg (ADAC Opel Rallye Junior Team) che oggi non sono ripartiti.

