Marijan Griebel ha fatto tripletta aggiudicandosi ancora una volta il Rally Luxembourg con una Volkswagen Polo GTI R5 vincendo tutte le 10 PS in programma.

“La nostra Polo è stata superba per tutto il giorno - ha detto il tedesco - Vincere tutte le PS è qualcosa di speciale e voglio ringraziare il team per il fantastico supporto. Siamo al terzo successo e vorrei ripetermi anche nel 2020".



Alla gara erano presenti anche Grégoire Munster e Roman Schwedt, con il belga che ha battuto il rivale in Classe RC4.



In Lituania, Vaidotas Žala si è riscattato dopo la rinuncia al PZM 76th Rally Poland andando a conquistare il Rally Elektrėnai (gara del campionato lituano e polacco). Miko Marczyk e Tomas Kasperczyk completano il podio.



Delusione invece per Filip Mareš, andato fuori dal Rally Bohemia nella Tappa finale. Ora l'ACCR Czech Rally Team dovrà riparare velocemente la sua ŠKODA Fabia R5 per il Rally di Roma Capitale di questa settimana. Quarto si è piazzato Simon Wagner.



Nel frattempo Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team) ha dominato la Classe RC4 dello Shell Helix Rally Estonia, dove il suo collega Gregor Jeets è giunto sesto.



Foto: Volkswagen Motorsport

The post Tripletta per Griebel appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.