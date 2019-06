Tsouloftas a punti in Lettonia

Alexandros Tsouloftas è stato autore di una buona prestazione in FIA ERC Junior Championship centrando la Top10 assoluta in Lettonia.

Per il pilota della Toksport WRT si trattava di strade mai viste quelle del Rally Liepaja, ma sono arrivati punti pesanti.



“Siamo partiti da una buona posizione e il primo giorno è stato fantastico, non avevo mai guidato così forte in curva prima d'ora - ha detto il cipriota - In ogni curva sistemavo le note perché non erano così perfette e non pensavo di poter spingere così tanto, per cui sono andati meglio i secondi passaggi. Nella Tappa 2 la posizione non era altrettanto buona in partenza, si scivolava parecchio e soffrivo il fatto che ero fra i primissimi e senza conoscere i percorsi. Tutto sommato è andato molto bene, abbiamo imparato tanto e sono felice del risultato".

