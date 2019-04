Alexandros Tsouloftas è pronto per il prossimo round del FIA ERC1 Junior Championship, il Rally Islas Canarias.

Il cipriota non è mai stato sulle strade asfaltate dell'isola spagnola, ma è carico per continuare ad imparare.



“Non ho mai guidato questa macchina su asfalto, di fatto è la mia prima esperienza! - ha dichiarato il concorrente della Toksport WRT - A Cipro ci sono solo sterrati, ma sono entusiasta di correre il Rally Islas Canarias perché penso abbia sezioni di vario genere, veloci e lente, su strade larghe e tortuose. Sono sicuro che farò una bella esperienza e imparerò tanto, cercando di mantenere il secondo posto in ERC1 Junior".

The post Tsouloftas continua nella missione-crescita in ERC Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.