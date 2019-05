Tsouloftas impara tanto al debutto su asfalto

Alexandrous Tsouloftas ha fatto il suo debutto su asfalto da quando corre nel FIA European Rally Championship terminando quarto in ERC1 Junior al Rally Islas Canarias.

Nonostante le difficoltà, il pilota della Toksport WRT è comunque riuscito a portare a termine la gara con la sua ŠKODA Fabia R5.



“Alla fine sono felicissimo, è stato un grande weekend dove abbiamo fatto esperienza dall'inizio alla fine. Abbiamo migliorato ad ogni km senza incidenti o errori, a parte una foratura è andato tutto bene. Per il prossimo rally su asfalto abbiamo tante informazioni che potranno tornarci utili per spingere fin da subito. Abbiamo sofferto un po' con le note, venendo dalla terra qui si va molto più forte e in certe curve le marce ci facevano perdere tempo. Una volta imparato, abbiamo incrementato il ritmo", ha detto il cipriota.



"Siamo partiti perdendo 2" a km, alla fine eravamo sotto il secondo. Per questo sono contento, peccato per la foratura nella PS11 mentre cercavamo di trovare confidenza. In uno dei tagli ho preso un sasso senza poterlo evitare, solo che eravamo in una sezione stretta e non c'era spazio per potersi fermare, per cui ho dovuto proseguire con la gomma a terra per un po'"

