Tsouloftas si concentra sul piano ERC

Alexandros Tsouloftas vuole mantenere il secondo posto in FIA ERC1 Junior Championship al Rally Liepāja.

Il cipriota, che è al debutto su terra in Lettonia, sta cercando di non esagerare e ottenere il massimo con la propria R5.



“Siamo secondi in ERC1 Junior e ovviamente il mio obiettivo è mantenere la posizione. So che è una gara ad alte velocità e io non ho mai fatto un rally di questo tipo prima d'ora. Ma adoro la velocità e non vedo l'ora di iniziare, seppure la competizione sarà elevatissima con piloti come Arai, Solberg e Sesks e il rientrante Mattias Adielsson. Sarà una grande sfida!", ha detto il pilota della Toksport WRT.

