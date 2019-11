Turán vince la sua prima gara nell’ERC… per telefono!

Frigyes Turán ha conquistato la sua prima vittoria nel FIA European Rally Championship, ma lo ha saputo solo per telefono, avvisato dal proprio team.

L'ungherese era già contento di essere in Top10 non avendo esperienza con la sua nuova ŠKODA Fabia R5, per cui non voleva rischiare, ma quando il leader Alexey Lukyanuk (che partiva dopo di lui) ha forato, ecco che è passato in testa al Rally Hungary.



“Stavo raggiungendo il parco assistenza quando mi hanno telefonato dal team dicendomi che non ero arrivato terzo, ma primo! - ha raccontato Turán - Ho fatto fatica a crederci e mi è servito un po' di tempo per rendermene conto. Invece era vero ed è fantastico! Debbo ammettere che all'inizio pensavo fosse meglio non correre l'ultima PS visto che c'era così tanta nebbia, poi però ho cambiato idea. Tutta la gara è stata meravigliosa, adoro queste PS e solo la pioggia ha rovinato tutto, anche se ora penso che sia stato tutto perfetto. Siamo fra i pochi che non hanno forato nonostante le condizioni tostissime, non potevo sperare in qualcosa di meglio, è incredibile".

