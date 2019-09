Tutte le curiosità sul trio in lotta per il titolo

Tre piloti sono in lizza per il titolo del FIA European Rally Championship e combatteranno per la corona al Cyprus Rally del 27-29 settembre.

Chris Ingram è passato in testa alla serie con un punto su Alexey Lukyanuk dopo il Barum Czech Rally Zlín, mentre Łukasz Habaj è terzo a -9 dalla vetta. Dei tre, solo il russo ha già corso a Cipro in carriera e in un altro finale mozzafiato, come ormai accade dal 1953 quando Helmut Polensky si laureò Campione ERC, sono tante le curiosità che riguardano il trio.



Chris Ingram

Se il 25enne pilota della Toksport WRT dovesse farcela, sarebbe il secondo più giovane Campione di sempre dopo Esapekka Lappi, che nel 2014 trionfò a 23 anni. Inoltre Ingram riporterebbe la corona europea in Inghilterra dopo Vic Elford, vincitore nel 1967.



Alexey Lukyanuk

Il russo va a caccia della doppietta, cosa riuscita solo a Bernard Darniche (1976-1977), Luca Rossetti (2010-2011) e Kajetan Kajetanowicz (2014-2017). Sarebbe anche la prima affermazione per la Saintéloc, che nel 2015 aveva chiuso seconda con Craig Breen, mentre la Citroën tornerebbe a fare festa dopo Simon Jean-Joseph nel 2007.



Łukasz Habaj

Habaj potrebbe diventare il quarto polacco Campione nell'ERC dopo Sobiesław Zasada, Krzysztof Hołowczyc e Kajetan Kajetanowicz, dopo che aveva chiuso terzo nel 2017. Per la Sports Racing Technologies sarebbe il secondo titolo di fila, con Nikolay Gryazin Campione ERC1 Junior nel 2018.



Il Cyprus Rally verrà seguito dal Rally Hungary l'8-10 novembre. I piloti debbono tenere conto dei loro 6 migliori risultati su 8 gare.

