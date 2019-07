Tutte le strade portano a Roma (anche dall’Estonia) per Jeets e Torn

In casa Estonian Autosport Junior Team, Gregor Jeets e Ken Torn sono pronti per il prossimo round del FIA European Rally Championship che si terrà in Italia la prossima settimana, ma prima c'è lo Shell Helix Rally Estonia del 12-14 luglio nella loro agenda.

Jeets (nella foto) e Torn correranno in Classe ERC3 Junior con le rispettive Ford Fiesta R2T il Rally di Roma Capitale del 19-21 luglio per il quale si prepareranno in patria.



"Il nostro obiettivo è terminare la gara senza danni per raccogliere il massimo dei punti per il campionato estone", ha dichiarato Torn.

