Tutti i Campioni polacchi dell’ERC

Nel FIA European Rally Championship sono tanti i polacchi ad essersi imposti, ultimo dei quali Kajetan Kajetanowicz. Vediamo chi sono.

Il primo

Sobiesław Zasada si laureò Campione nel 1966 e nel 1967, per poi concedere il tris nel 1971. Inoltre per tre volte ha chiuso secondo, mentre in carriera ha corso anche con le moto.



La lunga attesa

Krzysztof Hołowczyc ha riportato il titolo in Polonia nel 1997, poi nel 2007 è diventato membro del Parlamento Europeo.



Finalmente Kajto

Dopo Zasada e Luca Rossetti, Kajetan Kajetanowicz è diventato il terzo a vincere la corona europea per tre volte, con successi fra 2015 e 2017 sulla Ford del LOTOS Rally Team.



Campione di Classe

Anche Wojciech Chuchała si è portato a casa un titolo grazie al triondo in ERC2 nel 2016 con 5 vittorie nell'anno.



La stella

Fra 2013 e 2014 Robert Kubica ha preso parte alla serie, vincendo l'Internationale Jänner Rallye.



Il vice

Dariusz Poloński ha terminato secondo in Abarth Rally Cup lo scorso anno, battuto da Andrea Nucita.



Vicinissimo

Łukasz Habaj ha sfiorato il titolo nel 2019 dovendo arrendersi all'ultimo round in Ungheria.



Il futuro

Miko Marczyk sarà al via dell'ERC con la ŠKODA dell'ORLEN Team: coi suoi 24 anni, il giovane ha tutte le carte per essere un nuovo protagonista.

