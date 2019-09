Tutto pronto per il Cyprus Rally!

La stagione 2019 del FIA European Rally Championship riprenderà con il Cyprus Rally del 27-29 settembre.

Dal 1970 questo evento è molto impegnativo per tutti e non si può assolutamente sottovalutare nulla della gara sterrata che annovera anche sezioni asfaltate. Inoltre le temperature sono sicuramente elevatissime.



Si torna a Nicosia con il parco assistenza per affrontare anche il percorso nella zona-cuscinetto turco-geco-cipriota assieme ai concorrenti della serie Middle East. Le cerimonie di apertura e chiusura si terranno a Larnaca.

