Ken Torn continua a brillare in FIA ERC3 Junior Championship conquistando la seconda vittoria consecutiva al PZM 76th Rally Poland battendo Sindre Furuseth.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team era balzato davanti al rivale della Saintéloc ieri pomeriggio e poi ha allungato fino a precederlo per 37"8.



“Non ricordo l'ultima volta che ho spinto così tanto, ho rischiato alcune volte, ma sono felicissimo di questo risultato", ha detto scendendo dalla sua Ford Fiesta R2T gommata Pirelli.



Furuseth per la terza volta è secondè e salta in testa alla classifica di campionato.

The post ULTIMISSIMA: bis di Torn in ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.