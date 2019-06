Alexey Lukyanuk conquista il suo primo successo nel FIA European Rally Championship nella stagione 2019 imponendosi al PZM 76th Rally Poland davanti a Jari Huttunen.

Il russo ha dominato, salvo qualche grattacapo per problemi ad una sospensione sabato, rifilando distacchi pesanti al pilota della Hyundai Motorsport N.



“Finalmente, siamo riusciti a fare tutto nel modo migliore fino alla fine - ha detto Lukyanuk - Grazie a team, sponsor e fan per il supporto, ne abbiamo passate parecchie, ma eccoci qui!"



Terzo Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies), che si tiene la leadership del campionato.



Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) è quarto e si porta a casa la prima vittoria in ERC1 Junior Championship.



Aron Domżała (TGS Worldwide) completa la Top5.

The post ULTIMISSIMA: Lukyanuk vince il Rally Poland appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.