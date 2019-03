Un bel podio per Correa

Pedro Almeida e Miguel Correa hanno vissuto giornate di diverso esito in FIA ERC1 Junior Championship all'Azores Rallye.

Correa ha chiuso a podio dietro a Chris Ingram ed Alexandros Tsouloftas, mentre Almeida ha sbattuto nella Sete Cidades di venerdì, per poi ritirarsi nuovamente sabato con una sospensione danneggiata.



"Sono felicissimo del podio in ERC Junior, era solamente il secondo rally con una R5 e ho ottenuto un bel risultato. Abbiamo avuto alcuni problemi meccanici e un'uscita di strada, ma la gara è stata veramente buona e sono contentissimo", ha detto il primo dei piloti ARC Sport.



Il suo compagno di squadra ha replicato: “E' stato difficile perché il fondo era molto scivoloso ed essere terzi nel primo giorno non ci ha reso la vita facile. Penso che tutto sommato siamo andati bene, fra l'altro era la seconda volta che guidavo questa macchina e sto ancora imparando e migliorando. Alla fine della PS12 ho dato una toccata che ci ha rallentato, nulla di grave, ma nemmeno di bello".

