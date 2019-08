Un bel rientro nell’ERC per la Stratieva

Ekaterina Strateiva ha corso il suo 11° Barum Czech Rally Zlín perdendo per un soffio l'ERC Ladies’ Trophy al debutto con una Peugeot 208 R2.

La bulgara si è iscritta all'ultimo momento alla gara del FIA European Rally Championship e nonostante le tante novità è riuscita a vincere 8PS in Classe, venendo però superata in extremis da Nabila Tejpar per 7"2, dopo che un problema al motore le ha fatto perdere 20" per una penalità.



“Non avevamo programmato questo rally ed è stato possibile grazie al supporto di fan e partner - ha dichiarato la Stratieva - Negli ultimi anni non ho potuto correre costantemente, ma questo non mi ha impedito di lottare per la Top3. E' stato un piacere confrontarmi con Nabila Tejpar, mi ha dato molte motivazioni per tornare nel 2020.”



Foto fornita da Ekaterina Stratieva

