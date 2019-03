Un bel secondo posto per Tsouloftas al debutto in ERC1 Junior

Alexandros Tsouloftas ha iniziato bene la stagione in FIA ERC1 Junior Championship con un secondo posto all'Azores Rallye.

Il pilota della Toksport WRT ha portato la sua ŠKODA Fabia R5 sul podio alle spalle del compagno di squadra Chris Ingram firmando la doppietta.



“Era la prima volta che venivo qui e guidavo questa macchina, il primo giorno sono stato il primo a partire ed è stata la cosa più difficile che dovessi fare - ha commentato il cipriota - E' stato molto impegnativo mentalmente, si scivolava parecchio e non avevo fiducia. Poi pian piano le cose sono migliorate, nonostante non conoscessi i percorsi".



“Sono stato molto contento del passo di venerdì e sabato, abbiamo cominciato a risalire prendendo confidenza, l'atmosfera lungo le PS è stata speciale. Nella Sete Cidades c'era un sacco di gente, incredibile davvero, tra elicotteri e telecamere ovunque. Ti senti un pilota professionista e sono fortunato a correre nell'ERC quest'anno. Non avrei mai pensato che potesse essere così difficile, ma è stata una bella esperienza".

