Niki Mayr-Melnhof non festeggerà bene il suo compleanno, dato che il cambio lo ha messo K.O. al Rally Hungary già questa mattina.

L'austriaco poteva finire ancora a punti nel FIA European Rally Championship, ma a 6km dal termine della PS3 si è ritirato.



“La PS2 era andata bene, ero stato molto prudente perché partivo indietro - ha detto il 41enne - C'era tanto fango in strada e nei tagli, me la sono presa comoda e il set-up andava bene. Nella PS3 dopo aver rifornito, la prima parte è andata bene, poi a 20km, in una parte in discesa, ho sentito uno strano rumore e di fatto è saltata la quinta marcia, poi la quarta e la terza. Ho provato a continuare, ma il cambio si è piantato in seconda ed era impossibile".



Mayr-Melnhof proverà a ripartire per la Tappa 2 di Nyíregyháza.

The post Un compleanno da dimenticare per Mayr-Melnhof appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.