Un debutto da sogno: Westlund sale sul podio dell’ERC Junior

Adam Westlund ha debuttato nel FIA ERC3 Junior Championship salendo sul podio del PZM 76th Rally Poland lo scorso weekend.

Lo svedese ha corso fino ad oggi contro Mārtiņš Sesks ed Oliver Solberg nel campionato lettone e in Polonia è salito sulla Peugeot 208 R2 del Saintéloc Junior Team affiancato da Joakim Sjöberg per la prima volta.



“Sognavo il debutto nell'ERC con un podio, ma non pensavo potesse essere possibile e sono felicissimo - ha detto il 18enne a Mikołajki - Ho cercato di fare la mia gara, abbiamo migliorato sempre più e sono contentissimo di come è andata. Abbiamo fatto qualche errore, ma ci sta".



Nella penultima PS è anche arrivata la prima vittoria in prova, a conferma del potenziale di questo ragazzo.



“Stavamo controllando la situazione e in alcune parti eravamo veloci, poi domenica siamo riusciti a fare tempi molto più buoni di sabato con un passo ottimo che ci ha dato fiducia. Ci siamo divertiti e l'ultimo loop di PS lo abbiamo passato a sopravvivere perché c'erano un sacco di buche":



Vincent Ducher del Saintéloc Junior Team ha aggiunto: "Nel DNA di Saintéloc c'è il sostegno ai giovani che vogliono crescere e Adam si è unito a noi per questo rally facendo un test pre-gara che lo ha aiutato a prendere confidenza con team e auto. Siamo felici che abbia corso con noi in ERC3 Junior.”



Westlund ora penserà a come fare le altre gare dell'ERC3 Junior Championship contro altri giovani di talento.



Il prossimo round è il Rally di Roma Capitale (19-21 luglio).

