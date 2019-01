Un filmato sull’impresa di Sesk

Mārtiņš Sesks, Campione 2018 del FIA ERC Junior Under 27, è il protagonista di un filmato intitolato "Campione a 19 anni".

In pratica viene ripercorsa la storia del giovane astro nascente lettone, il quale si è cimentato inizialmente tra buggy e kart prima di passare ai rally e vincere la categoria europea con la Opel ADAM R2 dell'ADAC Opel Rallye Junior Team.



Sesks correrà due gare in ERC1 Junior Championship nel 2019 con la ŠKODA Fabia R5 della Motorsport Italia come premio per il titolo vinto lo scorso anno.



Cliccate quiper vedere "Campione a 19 anni".

