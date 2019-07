Chris Ingram per il Rally di Roma Capitale tenterà un nuovo approccio per provare a tenere la leadership in FIA ERC1 Junior Championship.

L'inglese ha 35 punti di vantaggio sugli inseguitori dopo 4 gare, ma i problemi accusati in Polonia gli hanno fatto perdere terreno, seppur la voglia di continuare a crescere sia rimasta intatta.



“Quello che mi chiedo è come mai sono veloce solo a fine rally, per cui a Roma voglio divertirmi dall'inizio alla fine e sono fiducioso - ha detto il pilota della Toksport WRT prima di salire sulla sua ŠKODA Fabia R5 - So di non essere perfetto, ma debbo cominciare a mettere insieme il tutto e penso che qui ce la possa fare, visto che conosco la gara dagli scorsi anni".



Ingram verrà affiancato da Ross Whittock, nella foto con il coordinatore dell'ERC Jean-Baptiste Ley

The post Un nuovo approccio per Ingram appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.