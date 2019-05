Un paradiso a 4500km da casa per Grigorov

Grigor Grigorov ha viaggiato per 4500km dalla Bulgaria per debuttare nel FIA ERC3 Junior Championship al Rally Islas Canarias.

Il giovane, nonostante qualche difficoltà, ha chiuso sesto assieme al suo co-pilota Yanaki Yanakiev la prima gara nella serie, descrivendo l'avventura con il sorriso sulle labbra.



“E' stato un rally difficile perché era la prima volta che lo facevo ed ero al debutto nell'ERC - ha detto Grigorov - Mi è piaciuto molto, con strade strette e tortuose perfette per il mio stile di guida. Mi sono sentito in paradiso e l'ho detto a mio padre quando l'ho chiamato. Ringrazio i meccanici, il team, gli sponsor e tutti quelli che mi hanno portato qui. Sono orgoglioso di essere in questa serie, continuerò a migliorare e a spingere forte nei prossimi eventi".



"Vivo a Sofia a 4500km da qui, logisticamente è stato difficile arrivare, ma sono contento delle mie prestazioni. C'è stato solo un problemino coi freni venerdì e con le note. Non siamo ancora perfetti e dobbiamo crescere e imparare, però il risultato mi soddisfa".

