Un podio agrodolce per Polonski in Abarth

Dariusz Poloński ha ammesso di non essere del tutto contento per il secondo posto centrato in Abarth Rally Cup nel round ceco del FIA European Rally Championship.

Nella Tappa 1 il polacco ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla trasmissione e Andrea Nucita ne ha approfittato per festeggiare comodamente.



“Prima di ritirarci stavamo facendo un bel rally, eravamo felici del passo che avevamo e molto vicini ad Andrea, che è abituato a correre su asfalto - ha detto Poloński - E' stato un peccato perdere la PS9 notturna e anche difficile rientrare per combattere, ma siamo comunque contenti di aver portato a termine l'evento dopo le difficoltà".



Dopo 5 gare, Poloński è secondo in Abarth Rally Cup ad 8 punti da Nucita, con i due in lotta anche per l'ERC2.

