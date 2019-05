Un podio con la R5 carica Wagner

Simon Wagner arriva al Rally Islas Canarias forte del podio dello scorso anno e della vittoria ottenuta con la ŠKODA Fabia R5 in Austria.

Dopo aver terminato terzo nel 2018 in FIA ERC3 Junior Championship a Las Palmas, il portacolori della Stengg Motorsport si augura di fare ancor meglio con la sua Opel ADAM R2.



“Non ho mai guidato la Opel ADAM su asfalto e sarà durissima, però vorrei migliorare il terzo posto del 2018. Alle Azzorre si è rotta una sospensione ed è stato un brutto colpo per il morale, alle Canarie voglio prendere punti perché ho più esperienza su asfalto. Mi sono allenato correndo con una ŠKODA Fabia R5 in Austria, il primo giorno pioveva e ho sbagliato gomme, mentre il secondo è stato perfetto e ho battuto mio fratello Julian, Hermann Neubauer e Niki Mayr-Melnhof.”

