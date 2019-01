Un ritorno al passato per Gryazin

Nikolay Gryazin tornerà a correre in occasione del Sigdalsrally in questo weekend, evento che gli ricorda belle cose.

Nel 2018 il russo si aggiudicò questo primo evento della serie rallistica norvegese prima di passare al FIA ERC Junior Under 28 Championship e andare a vincere il titolo.



A 12 mesi da quel successo, il pilota della Sports Racing Technologies torna quindi a bordo della sua ŠKODA Fabia R5 per prepararsi al meglio in vista degli impegni che lo vedranno prendere parte al WRC cominciando con il Rally di Svezia.

